Svezia, scontro tra mercantili nel Mar Baltico: due marinai dispersi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stoccolma – Collisione tra due navi mercantili nel Mar Baltico, al largo della costa svedese, all’altezza della località di Ystad e dell’isola danese di Bornholm. Lo riferisce la Bbc, che cita la Swedish Maritime Administration (Sma), secondo cui un’imbarcazione – la Karin Hoej registrata in Danimarca – si sarebbe ribaltata ed è in corso un’operazione di soccorso mentre si ritiene che almeno due marinai siano caduti in mare dopo l’incidente alle prime ore di oggi. L’altra imbarcazione coinvolta sarebbe la Scot Carrier. Le cause dell’incidente non sono chiare. Un portavoce della Sma ha riferito di segnalazioni di grida udite dalle acque. “Per ora non abbiamo trovato nessuno”, ha detto Jonas Franzen alla Stv. Secondo l’emittente, elicotteri e una decina di imbarcazioni di Svezia e Danimarca partecipano alle operazioni di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stoccolma – Collisione tra due navinel Mar, al largo della costa svedese, all’altezza della località di Ystad e dell’isola danese di Bornholm. Lo riferisce la Bbc, che cita la Swedish Maritime Administration (Sma), secondo cui un’imbarcazione – la Karin Hoej registrata in Danimarca – si sarebbe ribaltata ed è in corso un’operazione di soccorso mentre si ritiene che almeno duesiano caduti in mare dopo l’incidente alle prime ore di oggi. L’altra imbarcazione coinvolta sarebbe la Scot Carrier. Le cause dell’incidente non sono chiare. Un portavoce della Sma ha riferito di segnalazioni di grida udite dalle acque. “Per ora non abbiamo trovato nessuno”, ha detto Jonas Franzen alla Stv. Secondo l’emittente, elicotteri e una decina di imbarcazioni die Danimarca partecipano alle operazioni di ...

Advertising

ilfaroonline : Svezia, scontro tra mercantili nel Mar Baltico: due marinai dispersi - Kmetro0_eu : Svezia, scontro tra due mercantili, dispersi 2 marinai - BinaryOptionEU : RT 'Due dispersi. Le cause dell'incidente non sono chiare. #ultimora #Svezia - patriziarutigl1 : RT @Adnkronos: Due dispersi. Le cause dell'incidente non sono chiare. #ultimora #Svezia - Adnkronos : Due dispersi. Le cause dell'incidente non sono chiare. #ultimora #Svezia -