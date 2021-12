SuperEnalotto, Campania fortunata: centrati quattro “5” da 20mila euro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Campania fortunata al SuperEnalotto. Nella giornata di venerdì sono stati centrati quatto 5 dal valore di 19.911,19 euro ciascuno. Ben tre delle giocate vincenti sono state convalidate presso il bar di via San Francesco 163 a Montemarano, in provincia di Avellino mentre l’altra è arrivata nell’esercizio di via Principe di Piemonte 55 D a Casoria, in provincia di Napoli. SuperEnalotto, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021)al. Nella giornata di venerdì sono statiquatto 5 dal valore di 19.911,19ciascuno. Ben tre delle giocate vincenti sono state convalidate presso il bar di via San Francesco 163 a Montemarano, in provincia di Avellino mentre l’altra è arrivata nell’esercizio di via Principe di Piemonte 55 D a Casoria, in provincia di Napoli., il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

