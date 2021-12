Super Green Pass, Cafasso (Consulenti del Lavoro): ecco cosa cambia per i cittadini (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fino al 15 gennaio 2022 sarà in vigore la “stretta di Natale”, messa in campo dal Governo per contrastare l’emergenza Covid. La novità più importante del nuovo decreto governativo riguarda la validità del “certificato verde”, che vede diminuire la sua validità da 12 a 9 mesi. Con le nuove norme è stata inoltre introdotta la differenza tra il Green Pass base, rilasciato a favore dei soggetti che si sono sottoposti al tampone molecolare od al tampone antigenico, e il Super Green Pass, che si otterrà dopo la somministrazione del vaccino o la guarigione dal Covid. Maria Cafasso, Ceo dello Studio Esterino Cafasso, commenta le molteplici novità: “Per quanto riguarda il mondo del Lavoro, il documento specifica che l’obbligo della terza dose appartiene alle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fino al 15 gennaio 2022 sarà in vigore la “stretta di Natale”, messa in campo dal Governo per contrastare l’emergenza Covid. La novità più importante del nuovo decreto governativo riguarda la validità del “certificato verde”, che vede diminuire la sua validità da 12 a 9 mesi. Con le nuove norme è stata inoltre introdotta la differenza tra ilbase, rilasciato a favore dei soggetti che si sono sottoposti al tampone molecolare od al tampone antigenico, e il, che si otterrà dopo la somministrazione del vaccino o la guarigione dal Covid. Maria, Ceo dello Studio Esterino, commenta le molteplici novità: “Per quanto riguarda il mondo del, il documento specifica che l’obbligo della terza dose appartiene alle ...

