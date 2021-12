“Súper Bigote”, il supereroe che assomiglia al presidente venezuelano Nicolás Maduro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha gli stessi baffi, diciamo, e secondo molti è stato creato per risollevare la popolarità del regime del Venezuela Leggi su ilpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha gli stessi baffi, diciamo, e secondo molti è stato creato per risollevare la popolarità del regime del Venezuela

Venezuela, il regime trasforma Maduro in un super - eroe a fumetti - Miglioverde di FRANCO CAGLIANI 'Super - bigote', super - baffo, è il supereroe comunista incarnato da Nicolas Maduro, il tiranno venezuelano che combatte l'imperialimso americano, what else. Ormai, siamo alla parodia dello 'Stato di bananas'...

"Super Baffo contro Trump", la ridicola propaganda per bambini di Maduro ... la Rai chavista, ha infatti presentato questa settimana una bizzarra serie di cartoni animati intitolata "Super Bigote", 'Super Baffo' in italiano, in cui il dittatore socialista Nicolás Maduro, ...

"Super Bigote": Maduro si trasforma in fumetto e combatte contro Trump Il Fatto Quotidiano di FRANCO CAGLIANI 'Super -bigote', super - baffo, è il supereroe comunista incarnato da Nicolas Maduro, il tiranno venezuelano che combatte l'imperialimso americano, what else. Ormai, siamo alla parodia dello 'Stato di bananas'... la Rai chavista, ha infatti presentato questa settimana una bizzarra serie di cartoni animati intitolata "Super Bigote", 'Super Baffo' in italiano, in cui il dittatore socialista Nicolás Maduro combatte contro l'imperialismo americano.