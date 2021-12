Suicidio assistito, Ruggiero (M5s) si commuove in Aula e dedica l’intervento al padre: “Aiutiamo chi vuole porre fine alle proprie sofferenze” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Oggi sta iniziando una discussione epocale su uno dei diritti civili fondamentali, il diritto all’autodeterminazione che sul tema del fine via consente di porre fine alle proprie sofferenze”, inizia così il lungo intervento della deputata Francesca Anna Ruggiero del Movimento 5 stelle durante la discussione alla Camera sulla proposta di legge sul fine vita, il testo di legge unificato composto da 9 articoli che autorizza e disciplina la facoltà della persona affetta da patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica per porre fine volontariamente alla propria vita. Ruggiero ripercorre le tappe dell’iter “non facile” per “calendarizzare il testo”. “È stato fondamentale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Oggi sta iniziando una discussione epocale su uno dei diritti civili fondamentali, il diritto all’autodeterminazione che sul tema delvia consente di”, inizia così il lungo intervento della deputata Francesca Annadel Movimento 5 stelle durante la discussione alla Camera sulla proposta di legge sulvita, il testo di legge unificato composto da 9 articoli che autorizza e disciplina la facoltà della persona affetta da patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica pervolontariamente alla propria vita.ripercorre le tappe dell’iter “non facile” per “calendarizzare il testo”. “È stato fondamentale ...

