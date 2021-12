Studenti Allo Sciopero del 16 Dicembre: La Legge di Bilancio è Socialmente Ingiusta (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Rete degli Studenti Medi parteciperà Allo Sciopero del 16 Dicembre. “Ci accodiamo alla decisione presa dai segretari delle due sigle sindacali di convocare uno Sciopero generale per il 16 ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Rete degliMedi parteciperàdel 16. “Ci accodiamo alla decisione presa dai segretari delle due sigle sindacali di convocare unogenerale per il 16 ...

Advertising

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - PaolaLipera : @renatobrunetta Non abbandonate neppure circa il milione di studenti italiani che non possono più prendere il bus p… - MariuzzoAndrea : RT @Aringoogle: Ora, e mi rivolgo a @EnricoLetta e @peppeprovenzano, perché non riprendere in mano questa battaglia? Perché non provare a d… - mariamacina : RT @ilriformista: 'Non siate spettatori ma protagonisti: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita'. Pietro Carmina aveva sc… - GHJ3H : @marieta99044909 Ai miei tempi allo sciopero dei professori ‘aderivano’ tutti gli studenti ora neanche più loro. -