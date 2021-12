Storie Italiane, l’incredibile testimonianza della sopravvissuta di Ravanusa: “Come due anni fa…” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le immagini che arrivano da Ravanusa, comune dell’agrigentino dove si è verificata la tremenda esplosione di gas, sono davvero agghiaccianti. Il numero delle vittime della deflagrazione è salito a sette, Come riporta anche il quotidiano “Leggo”. Per tutta la notte i soccorritori hanno cercato tra le macerie delle abitazioni sventrate in seguito al terribile scoppio. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare altri quattro corpi, purtroppo senza vita, poco dopo le 6:30 di questa mattina. Il labrador Luna dell’unita cinofila dei vigili del fuoco di Palermo ha individuato Selene Pagliarello e suo marito Giuseppe Carmina. LEGGI ANCHE => Cuneo, madre e figlio muoiono nella loro panetteria per una perdita di gas Selene lavorava Come infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le immagini che arrivano da, comune dell’agrigentino dove si è verificata la tremenda esplosione di gas, sono davvero agghiaccianti. Il numero delle vittimedeflagrazione è salito a sette,riporta anche il quotidiano “Leggo”. Per tutta la notte i soccorritori hanno cercato tra le macerie delle abitazioni sventrate in seguito al terribile scoppio. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare altri quattro corpi, purtroppo senza vita, poco dopo le 6:30 di questa mattina. Il labrador Luna dell’unita cinofila dei vigili del fuoco di Palermo ha individuato Selene Pagliarello e suo marito Giuseppe Carmina. LEGGI ANCHE => Cuneo, madre e figlio muoiono nella loro panetteria per una perdita di gas Selene lavoravainfermiera del pronto soccorso dell’ospedale San ...

