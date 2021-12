Stop motori benzina e diesel nel 2035 | l’Italia ha deciso

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la Cop26 di Glasgow, in cuinon aveva firmato il documento finale sulloalla produzione ditermici in Europa, c’è stata una svolta con l’annuncio del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica. Che tiene aperte le strade alternative all’elettrico puro – dall’idrogeno ai biocarburanti – ma si allinea al ‘phase out’ termico entro il. La svolta del Cite Del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, fanno parte il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il ministro della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini. L’organismo ha dunque “definito le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei paesi avanzati, che ...