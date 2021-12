Stoccarda-Bayern Monaco (martedì 14 dicembre, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sedicesimo turno infrasettimanale di Bundesliga che si apre con il Bayern Monaco che fa visita al campo dello Stoccarda. Gli svevi vengono dal colpaccio sul terreno di un Wolfsburg in crisi, e si prendono 3 punti che danno ossigeno ad una classifica deficitaria. Mavropanos e Forster firmano il primo colpo esterno stagionale della squadra di Matarazzo. Bavaresi che battono a fatica un InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sedicesimo turno infrasettimanale di Bundesliga che si apre con ilche fa visita al campo dello. Gli svevi vengono dal colpaccio sul terreno di un Wolfsburg in crisi, e si prendono 3 punti che danno ossigeno ad una classifica deficitaria. Mavropanos e Forster firmano il primo colpo esterno stagionale della squadra di Matarazzo. Bavaresi che battono a fatica un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Stoccarda-Bayern Monaco (martedì 14 dicembre, ore 18:30): formazioni, quote, - notiziasportiva : Penultimo turno prima della sosta di #Bundesliga ???? # - sportnotizie24 : #Stoccarda-#BayernMonaco, le probabili formazioni: bavaresi in fuga - G_bOrtz : @Laudantes @alei1004 Maybe, da quanto ho capito. Allo Stoccarda giocava prevalentemente in quella posizione ma in u… - antocaf : @SCUtweet Nel Lilla, nello Stoccarda, nel Bayern e nella Francia ha fatto sempre il terzino destro, è un gran bel g… -