Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: Soleil ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2021? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il lunedì è arrivato e con esso anche la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 in cui i vip decideranno di rimanere o meno. La speranza di molti, però è che Alfonso Signorini affronti una questione che sta molto a cuore a Stefano Bettarini e a chi, come lui, ha dovuto lasciare il gioco o è stato punito per bestemmie o parole poco consone al gioco. Al centro della diatriba c'è una frase di Soleil Sorge, una delle protette di questa edizione, almeno secondo i detrattori del conduttore. Ma cosa è successo di preciso? Proprio mentre Soleil Sorge era stesa sul divano se ne è uscita fuori con un'espressione in inglese, quella che possiamo definire una vera e propria bestemmia: "Oh my fu*king God". Proprio per questo in molti hanno ...

