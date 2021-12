Stato emergenza proroga, Gismondo: “Non ci sono condizioni sanitarie” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ritengo che in questo momento non ci siano le condizioni sanitarie per uno Stato di emergenza”, anche se prolungarlo o meno oltre il 31 dicembre “ovviamente sarà una decisione politica”. Ma “dal punto di vista sanitario, ripeto, non c’è emergenza e questo è un parere condiviso anche da altri colleghi”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, in vista dell’approssimarsi della scadenza di fine anno. “Oggi – osserva l’esperta – abbiamo imparato a gestire la pandemia di Covid-19, abbiamo vaccini efficaci e stiamo per avere ottime terapie. Quindi non c’è un’emergenza, ma c’è la necessità di una buona continua gestione. Questo, lo ribadisco, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ritengo che in questo momento non ci siano leper unodi”, anche se prolungarlo o meno oltre il 31 dicembre “ovviamente sarà una decisione politica”. Ma “dal punto di vista sanitario, ripeto, non c’èe questo è un parere condiviso anche da altri colleghi”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, in vista dell’approssimarsi della scadenza di fine anno. “Oggi – osserva l’esperta – abbiamo imparato a gestire la pandemia di Covid-19, abbiamo vaccini efficaci e stiamo per avere ottime terapie. Quindi non c’è un’, ma c’è la necessità di una buona continua gestione. Questo, lo ribadisco, ...

