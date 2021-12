Stato emergenza 2022, Conte: “Proroga necessaria, parlato con Draghi” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Incontro di un’ora e mezza a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader M5S Giuseppe Conte. Tra i temi affrontati anche la Proroga dello Stato di emergenza? “Abbiamo parlato anche di questo. Ho rappresentato che il M5S si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti, del Cts. Però è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa, ci sembra necessario pervenire alla Proroga dello Stato di emergenza” ha detto il leader del Movimento 5 Stelle al termine del colloquio. Al premier inoltre “ho ribadito le priorità del M5S, rispetto alla situazione sociale, economica e politica che stiamo affrontando, quindi l’importanza di estendere il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Incontro di un’ora e mezza a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Marioe il leader M5S Giuseppe. Tra i temi affrontati anche ladellodi? “Abbiamoanche di questo. Ho rappresentato che il M5S si rimette sempre, come ha sempre fatto, alla valutazione degli esperti, del Cts. Però è chiaro che rispetto alla curva epidemiologica e a una variante che appare molto contagiosa, ci sembra necessario pervenire alladellodi” ha detto il leader del Movimento 5 Stelle al termine del colloquio. Al premier inoltre “ho ribadito le priorità del M5S, rispetto alla situazione sociale, economica e politica che stiamo affrontando, quindi l’importanza di estendere il ...

