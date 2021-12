Stato di emergenza verso proroga al 31 marzo: possibile Consiglio dei Ministri già domani (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mario Draghi avrebbe deciso di prorogare lo Stato di emergenza fino al 31 marzo. Il governo starebbe quindi valutando la proroga dello Stato d'emergenza di almeno tre... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mario Draghi avrebbe deciso dire lodifino al 31. Il governo starebbe quindi valutando ladellod'di almeno tre...

Advertising

fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - Adnkronos : #Statodiemergenza, Meloni ad #Atreju21: 'Non si può prorogare'. - repubblica : Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, probabilmente consiglio dei ministri gia' domani - LucaGue52011811 : RT @fabius10scudi: Come volevasi dimostrare. Altro che 'non possono portarlo oltre il 31 gennaio perché...”. Ormai se ne fregano di qualsia… - fabius10scudi : RT @Fabiostefano85: @dottorbarbieri Il CTS esiste a causa dello stato d'emergenza. Chi decide lo stato d'emergenza? Il CTS. A posto così. -