Stato di emergenza | Letta spinge per la proroga ma viene smentito dalla virologa Gismondo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 dicembre 2021), ci vuole unasì o no? Il governo ci sta riflettendo, come ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza. Enricoper la. «Credo sia necessaria, che avvenga nel più rapido tempo possibile. Credo sia la condizione per non ritrovarci come Olanda, Austria o Germania. I dati sono di tenuta ma di crescita, dobbiamo fare di tutto pero evitare di ritrovarci come loro. È la condizione fondamentale per andare verso una situazione di sicurezza e tranquillità». Costa, “ragionevole” pensare a unaAnche per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa sarebbe “ragionevole” pensare a unadellod’perché «può essere utile per affrontare una fase ...