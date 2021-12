Stato di emergenza: che cos’è e come funziona un’eventuale proroga del Governo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo Stato d’emergenza dovrebbe terminare il 31 dicembre e il Governo starebbe valutando se procedere o meno a un’eventuale proroga. Per farlo, però, occorreranno alcuni passaggi in Parlamento e un Decreto apposito. Ecco perché e in cosa consiste lo Stato di emergenza, una situazione che ci accompagna da quasi 2 anni. Stato di emergenza: che cos’è e come funziona Lo Stato di emergenza è una particolare situazione che si verifica all’interno di uno Stato e che comporta l’emanazione di norme oppure restrizioni con la finalità di fronteggiare una particolare emergenza. Si tratta di uno strumento giuridico che, al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lod’dovrebbe terminare il 31 dicembre e ilstarebbe valutando se procedere o meno a. Per farlo, però, occorreranno alcuni passaggi in Parlamento e un Decreto apposito. Ecco perché e in cosa consiste lodi, una situazione che ci accompagna da quasi 2 anni.di: cheLodiè una particolare situazione che si verifica all’interno di unoe che comporta l’emanazione di norme oppure restrizioni con la finalità di fronteggiare una particolare. Si tratta di uno strumento giuridico che, al ...

