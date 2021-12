Stato d'emergenza: proroga fino al 31 marzo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera a breve. L'obiettivo è superare la stagione invernale mantenendo gli strumenti usati finora per combattere le nuove varianti soprattutto attraverso le vaccinazioni. Questa settimana partono quelle per i bambini sotto i 12 anni e si vuole accelerare sulle terze dosi Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera a breve. L'obiettivo è superare la stagione invernale mantenendo gli strumenti usatira per combattere le nuove varianti soprattutto attraverso le vaccinazioni. Questa settimana partono quelle per i bambini sotto i 12 anni e si vuole accelerare sulle terze dosi

Advertising

fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - repubblica : Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, probabilmente consiglio dei ministri gia' domani - Agenzia_Ansa : FLASH | Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.… - MikeCucinotta : @QRepubblica @claudiocerasa Stato d'emergenza è una condizione naturale... ma dopo due anni ancora avete il coraggi… - giulianol : RT @ArditoAspetto: I dati inglesi per giustificare la proroga eversiva dello stato di emergenza. Ma perché non quelli della Nuova Zelanda?… -