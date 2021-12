Stato d'emergenza in scadenza, cosa farà ora il Governo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'attuale Stato d'emergenza imposto dal Governo per contenere la diffusione del virus Sars - CoV 2 scadrà il prossimo 31 dicembre 2021. Il Governo valuta se prorogarlo fino al mese di marzo (2022), ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'attualed'imposto dalper contenere la diffusione del virus Sars - CoV 2 scadrà il prossimo 31 dicembre 2021. Ilvaluta se prorogarlo fino al mese di marzo (2022), ma ...

Advertising

Adnkronos : #Statodiemergenza, Meloni ad #Atreju21: 'Non si può prorogare'. - fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - Adnkronos : Proroga dello stato di emergenza, #Bassetti dice sì: “Serve ancora, situazione epidemiologica non è delle migliori”… - CBinnella : RT @jimmomo: Non provano nemmeno più a nasconderlo: dibattito su stato di emergenza non segue logiche sanitarie ma squisitamente politiche.… - AngelaAngelmi : RT @ardigiorgio: Commissario nominato da Emiliano per ospedale covid fiera del levante.Costruito a marzo 2021 con bando segreto da 21 milio… -