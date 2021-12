Stati Uniti: Trump pronto a ricandidarsi per le elezioni del 2024 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Donald Trump non vuole arrendersi. Dopo aver lasciato la Casa Bianca a Biden, non si è voluto mettere da parte, ricominciando ad organizzare incontri politici e manifestando la volontà di scendere nuovamente in campo nel 2024. La voce di Trump continua a farsi sentire Ha lasciato la presidenza degli Stati Uniti a gennaio 2020, ma non l’ha fatto certo in silenzio. Trump aveva infatti urlato agli “brogli elettorali”, richiedendo il conteggio dei voti in vari Stati in cui il distacco tra lui e Biden era minimo, creando non poco malcontento tra i suoi sostenitori che avevano assaltato il Congresso americano, proprio pochi giorni prima dell’insediamento presidenziale di Biden. Le sue continue polemiche e affermazioni sul fatto che in realtà “avesse vinto anche questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Donaldnon vuole arrendersi. Dopo aver lasciato la Casa Bianca a Biden, non si è voluto mettere da parte, ricominciando ad organizzare incontri politici e manifestando la volontà di scendere nuovamente in campo nel. La voce dicontinua a farsi sentire Ha lasciato la presidenza deglia gennaio 2020, ma non l’ha fatto certo in silenzio.aveva infatti urlato agli “brogli elettorali”, richiedendo il conteggio dei voti in variin cui il distacco tra lui e Biden era minimo, creando non poco malcontento tra i suoi sostenitori che avevano assaltato il Congresso americano, proprio pochi giorni prima dell’insediamento presidenziale di Biden. Le sue continue polemiche e affermazioni sul fatto che in realtà “avesse vinto anche questa ...

