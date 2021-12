(Di lunedì 13 dicembre 2021) Due giorni per provare a chiudere il primo rinnovo del contratto degli, quello delle Funzioni centrali, che comprende i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici come...

Advertising

Affaritaliani : Statali, buste paghe sempre più ricche: in arrivo scatti da 2.200 euro. Novità - wam_the : Per gli statali scatti da 2200 euro e carriere più facili - ApportunityIt : Statali, scatti da 2.200 euro: incentivi legati a merito ed età, sarà più facile fare carriera - RassegnaZampa : #Statali, 'scatti' da 2.200 euro: incentivi legati a merito ed età, sarà più facile fare carriera - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Statali, scatti da 2.200 euro: incentivi legati a merito ed età, sarà più facile fare carriera - -

Ultime Notizie dalla rete : Statali scatti

... agenzie fiscali, Inps e Inail Svolta in arrivo per i dipendentiattivi nei ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come Inps e Inail: stipendi più corposi,di ..., la proposta:fino a 2.200 euro La prima proposta riguarda gliintrodotti nel contratto con la riforma dell'ordinamento professionale. Le progressioni economiche orizzontali ...Statali, si continua a trattare per cercare di chiudere il primo rinnovo del contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come Inps e Inail). Nel ...Contratto statali, la firma potrebbe arrivare il prossimo anno. Intanto l'Aran alza la posta per velocizzare le procedure e arrivare in extremis a un accordo condiviso.