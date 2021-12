Sporting Lisbona-Juventus | data | orario e tv andata ottavi di finale Champions League

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lasfiderà loaglididi. La sfida di ansi gioca in Portogallo il 15/16 o il 22/23:dovranno ancora essere confermate dalla Uefa e Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità in tal senso. La diretta tv deve ancora essere confermata. Ma quel che sappiamo è che potrà essere trasmessa su Sky e Infinity (e in streaming su Sky Go e NOW) oppure su Prime Video. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. Mancano ancora diversi mesi, il sorteggio è favorevole ma Allegri non vuole cali di tensione. TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI 15/16/22/23 febbraio:di ...