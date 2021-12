Sport Italiano sotto choc | il campione è stato ricoverato in ospedale

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Covid gli ha sferrato il colpo più duro mai ricevuto in carriera. Maurizio Stecca, 58 anni, ex medaglia d'oro di pugilato alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 edel mondo Wbo ed europeo tra i professionisti, èall'Ca' Foncello di Treviso. I sintomi legati al contagio non gli hanno lasciato scelta nonostante avesse la guardia alta grazie anche alla vaccinazione: aveva completato il primo ciclo di due dosi ed era pronto anche per la terza – come da lui stesso ammesso in un messaggio condiviso sui social network – ma ha iniziato a star male. L'ex boxeur azzurro si mostra con una maschera per le ventilazione non invasiva applicata sul viso. Aiutato con l'ossigeno, Stecca ha voluto rassicurare familiari, amici e sostenitori sulle sue condizioni. "Ho cominciato il match più difficile della mia vita ...