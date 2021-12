Sport Invernali, calendario settimana 13-19 dicembre: programma, orari, tv, streaming. Arrivano Val Gardena e Alta Badia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si apre una settimana davvero intensa per quanto riguarda gli Sport Invernali. Anche se ci stiamo avvicinando al Natale, le varie stagioni non si prendono una pausa, anzi, entrano ufficialmente nel vivo. Lo sci alpino, infatti, si divide tra Val Gardena e Val d’Isere, ma saranno in azione anche tutti gli altri Sport. Il curling, per esempio, prosegue con il doppio torneo pre-olimpico, mentre proseguono le Coppe del Mondo di slittino, bob e skeleton, come le stagioni di biathlon, sci di fondo, snowboard, salto con gli sci, combinata nordica e freestyle. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il fittissimo programma dei prossimi giorni. IL programma COMPLETO DEGLI Sport Invernali 13-19 dicembre SCI ALPINO Lun. ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si apre unadavvero intensa per quanto riguarda gli. Anche se ci stiamo avvicinando al Natale, le varie stagioni non si prendono una pausa, anzi, entrano ufficialmente nel vivo. Lo sci alpino, infatti, si divide tra Vale Val d’Isere, ma saranno in azione anche tutti gli altri. Il curling, per esempio, prosegue con il doppio torneo pre-olimpico, mentre proseguono le Coppe del Mondo di slittino, bob e skeleton, come le stagioni di biathlon, sci di fondo, snowboard, salto con gli sci, combinata nordica e freestyle. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il fittissimodei prossimi giorni. ILCOMPLETO DEGLI13-19SCI ALPINO Lun. ...

