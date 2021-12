Sport: il Barcellona ha cambiato idea e potrebbe chiudere l’accordo col fondo Cvc (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il quotidiano catalano Sport dà la notizia che il Barcellona starebbe facendo passi avanti nella trattativa con il fondo di investimento statunitense Cvc il fondo con cui la Liga ha chiuso un accordo per quasi due miliardi di euro col no di Barcellona Real Madrid e Bilbao. A quanto pare, però, il club catalano sta cambiando idea. l’accordo consentirebbe un’iniezione di denaro per poter chiudere qualche operazione nel mercato invernale. Secondo Sport il fondo di investimento Goldman Sachs starebbe dando una mano nella chiusura dell’operazione. l’accordo viene definito imminente. Il presidente catalano Joan Laporta non aveva escluso di poter raggiungere un accordo con Cvc se le condizioni fossero state ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il quotidiano catalanodà la notizia che ilstarebbe facendo passi avanti nella trattativa con ildi investimento statunitense Cvc ilcon cui la Liga ha chiuso un accordo per quasi due miliardi di euro col no diReal Madrid e Bilbao. A quanto pare, però, il club catalano sta cambiandoconsentirebbe un’iniezione di denaro per poterqualche operazione nel mercato invernale. Secondoildi investimento Goldman Sachs starebbe dando una mano nella chiusura dell’operazione.viene definito imminente. Il presidente catalano Joan Laporta non aveva escluso di poter raggiungere un accordo con Cvc se le condizioni fossero state ...

