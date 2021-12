Sport: Ics e Csen insieme per la promozione sociale e la pratica sportiva (Di lunedì 13 dicembre 2021) oma, 13 dic. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Credito Sportivo (Ics), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, e il Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen) hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa che dà seguito al percorso di collaborazione intrapreso tra l'Ics e gli Enti di promozione Sportiva (Eps) nazionali. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale è una rete nazionale associativa di promozione Sportiva e sociale avente per finalità lo sviluppo, la propaganda e l'affermazione dei valori etici e morali della solidarietà nello Sport, nella cultura, nelle attività ricreative dopolavoristiche. Principi che l'Ente intende raggiungere mediante ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) oma, 13 dic. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Creditoivo (Ics), bancaper lo sviluppo sostenibile delloe della Cultura, e il Centroivo Educativo Nazionale () hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa che dà seguito al percorso di collaborazione intrapreso tra l'Ics e gli Enti diiva (Eps) nazionali. Il Centroivo Educativo Nazionale è una rete nazionale associativa diiva eavente per finalità lo sviluppo, la propaganda e l'affermazione dei valori etici e morali della solidarietà nello, nella cultura, nelle attività ricreative dopolavoristiche. Principi che l'Ente intende raggiungere mediante ...

