Sport: Ics e Csen insieme per la promozione sociale e la pratica sportiva (2) (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - “È per noi un motivo di grande soddisfazione la stipula di un protocollo d'intesa che va incontro alle reali esigenze delle nostre associazioni di base, - ha dichiarato il Presidente Nazionale Csen, Prof. Francesco Proietti - che oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi accompagnate per una ripresa delle proprie attività. L'Istituto per il Credito Sportivo per noi diventa una solida garanzia e ci assicura un tranquillo percorso per consentire l'apertura di nuovi spazi e strutture, perché lo Sport è socialità ed integrazione”. Il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, ha dichiarato come il Csen, nei suoi quarantaquattro anni di storia, “ha contribuito in maniera significativa alla formazione e all'educazione in ambito Sportivo. Due milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - “È per noi un motivo di grande soddisfazione la stipula di un protocollo d'intesa che va incontro alle reali esigenze delle nostre associazioni di base, - ha dichiarato il Presidente Nazionale, Prof. Francesco Proietti - che oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi accompagnate per una ripresa delle proprie attività. L'Istituto per il Creditoivo per noi diventa una solida garanzia e ci assicura un tranquillo percorso per consentire l'apertura di nuovi spazi e strutture, perché loè socialità ed integrazione”. Il presidente dell'Istituto per il Creditoivo, Andrea Abodi, ha dichiarato come il, nei suoi quarantaquattro anni di storia, “ha contribuito in maniera significativa alla formazione e all'educazione in ambitoivo. Due milioni di ...

