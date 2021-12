Spider-Man: No Way Home, i fumetti da leggere in occasione dell'uscita del film (Di lunedì 13 dicembre 2021) In occasione dell'arrivo nelle sale di Spider-Man: No Way Home, Panini Comics ha svelato quali fumetti sono da leggere per immergersi nelle avventure di Peter Parker. Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema il 15 dicembre per regalare una nuova avventura di Peter Parker e Panini Comics ha ora svelato quali fumetti sono da leggere per vivere nel migliore dei modi l'epilogo della trilogia con star Tom Holland. I titoli proposti dalla casa editrice sono quattro e possono anticipare o seguire la visione del lungometraggio. Stan Lee e Steve Ditko hanno creato nel 1962 uno dei supereroi più amati della Marvel, ora al centro di Spider-Man: No Way Home. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) In'arrivo nelle sale di-Man: No Way, Panini Comics ha svelato qualisono daper immergersi nelle avventure di Peter Parker.-Man: No Wayarriverà nei cinema il 15 dicembre per regalare una nuova avventura di Peter Parker e Panini Comics ha ora svelato qualisono daper vivere nel migliore dei modi l'epilogoa trilogia con star Tom Holland. I titoli proposti dalla casa editrice sono quattro e possono anticipare o seguire la visione del lungometraggio. Stan Lee e Steve Ditko hanno creato nel 1962 uno dei supereroi più amatia Marvel, ora al centro di-Man: No Way. ...

Advertising

GianlucaOdinson : Spider-Man: No Way Home, il ritratto segnaletico di Doc Ock su una pagina del Daily Bugle - GianlucaOdinson : Spider-Man: No Way Home – Goblin avverte Peter nel nuovo spot - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home, i fumetti da leggere in occasione dell'uscita del film - vespertime : @andreafrancesco Io mi chiedo come abbiano approvato due sequel di qualcosa lanciato contro un muro chiamato Spider… - GiuseppeZlatan2 : @travitchi @MarvelFansIT Ma Mysterio non è morto... scusami Far From Home finisce con lui che svela che Spider Man è Peter Parker... -