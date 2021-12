Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina rivela il motivo del suo ritorno: "Per me si tratta solo di soldi" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Parlando dei motivi del suo ritorno nel ruolo di Doctor Octopus, la star di Spider-Man: No Way Home Alfred Molina ha spiegato che è solo una questione di soldi. La notizia del ritorno di alcuni storici villain del franchise di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home ha galvanizzato i fan che non vedono l'ora di godere della visione del terzo capitolo della saga dell'Uomo Ragno versione Tom Holland. Tra i cattivi storici rivedremo anche il Doctor Octopus di Alfred Molina. il pragmatico attore ha un po' raffreddato gli entusiasmi spiegando che il motivo del suo ritorno è principalmente legato ai soldi. Come confermato dal ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Parlando dei motivi del suonel ruolo di Doctor Octopus, la star di-Man: No Wayha spiegato che èuna questione di. La notizia deldi alcuni storici villain del franchise di-Man in-Man: No Wayha galvanizzato i fan che non vedono l'ora di godere della visione del terzo capitolo della saga dell'Uomo Ragno versione Tom Holland. Tra i cattivi storici rivedremo anche il Doctor Octopus di. il pragmatico attore ha un po' raffreddato gli entusiasmi spiegando che ildel suoè principalmente legato ai. Come confermato dal ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina rivela il motivo del suo ritorno: 'Per me si tratta solo di soldi'… - glooit : Spider-Man: No Way Home – Goblin avverte Peter nel nuovo spot leggi su Gloo - mariiael99 : Se viene semanita Spider - Man ?????? - telodogratis : Tom Holland, come Spider-Man faccio i conti con la fama - Martinacodazzi_ : @_natxmaximoff_ ti direi spider man ma più penso alle altre cose più mi viene ansia perciò credo tutto -