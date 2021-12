Speranza | L' 85% della popolazione ha completato il primo ciclo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - "La campagna vaccinale nel nostro Paese è tra quella che ha i migliori numeri a livello europeo e mondiale, a stamattina siamo all'88,19% di persone vaccinabili che hanno avuto la prima dose, oltre l'85% hail, negli ultimi giorni c'è un'accelerazione molto forte dei richiami". Lo ha detto il ministroSalute, Roberto, a Potenza, a marginelectio magistralispresidenteConferenza permanente dei presidenti di Consiglio di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Stefania Basil per il nuovo Corso di laurea dell'Università degli StudiBasilicata. "Stiamo dimostrando come Paese una grande tenuta. Fare più di 100 milioni di dosi - noi stamattina siamo a 101 ...

... oltre l'% ha completato il primo ciclo, negli ultimi giorni c'e' un'accelerazione molto forte dei richiami'. 'I richiami - ha aggiunto- sono essenziali, i dati che abbiamo anche da altri ...