Spalletti sul mercato | “Il presidente sa valutare da solo!”

Advertising

borbonico1926 : La fortuna o la sfortuna sul lungo periodo non esistono. #Spalletti, ottimo comunicatore, non dà alibi alla squadr… - ralphfiennes55 : Sul mercato? Ci pensa De Laurentis. Alla Roma diceva '' ci manca questo, ci manca quello''. All' Inter '' pure mia… - LeggendaInter : @diegoval68 Assolutamente no,ma sul mercato potevi trovare di meglio sicuramente. Un De Zerbi,Dionisi gente che fa… - BrorunoTu : @sscnapoli Presidente De Laurentis pochi giorni fa ha dichiarato che il Napoli di sua gestione non ha mai avuto un… - giorgiomaresi : Pensandoci bene , dopo ieri nn credevo più al 4* posto , oggi invece penso che se ci CREDIAMO , calciatori in primi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti sul

... anche perché ormai sono in tanti a pensare che l'Atalanta abbia tutto per provarciserio. Del ... ma la squadra diè rimasta comunque a secco in zona gol, un po' per sfortuna (traversa di ...Il Napoli ha persopiano del gioco e domenica affronterà il Milan a San Siro nelle peggiori ...(in tribuna per la seconda giornata di squalifica) iniziava con Mertens punta e Lozano, ...Arrivano altre brutte notizie per Spalletti sul fronte infortuni: nuovo stop durante Napoli-Empoli, ansia in vista del Milan. Altra tegola per Spalletti sul fronte infortuni. Il polacco ha accusato un ...Notte gelida per il Napoli, al Maradona vince l'Empoli. La squadra di Spalletti scivola al quarto posto in classifica. Male Insigne, ma la sfortuna la fa da padrona.