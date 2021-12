Sosta a pagamento ancora sospesa a Giugliano: protesta degli ausiliari del traffico (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ ancora sospeso il servizio di Sosta a pagamento a Giugliano. Questa mattina protesta degli ausiliari del traffico che chiedono di tornare a lavorare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’sospeso il servizio di. Questa mattinadelche chiedono di tornare a lavorare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Sosta pagamento Mobilità elettrica - Parkopedia lancia Park and Charge ...all'integrazione delle informazioni delle stazioni di ricarica EV con la piattaforma di pagamento a ... che consente pagamenti Single Sign - On sia per la sosta, sia per la ricarica; infine le mappe 3D ...

Campobasso - Presentato il cartellone degli eventi natalizi. Tariffa ridotta per i parcheggi a pagamento Per agevolare lo shopping natalizio dal 22 dicembre fino al 2 gennaio i parcheggi a pagamento avranno una tariffa natalizia: le prime due ore di sosta costeranno solo venti centesimi. Il Comune ha ...

Festività natalizie a Celano. Vicesindaco Ianni: "sospeso il pagamento della sosta fino al 9 gennaio" Terre Marsicane Natale, con le feste è tempo di fare anche il pieno di regali Perché ci scambiano doni sotto l’albero? La risposta va cercata in un lungo viaggio nel tempo, perché quella delle strenne natalizie è una delle tradizioni più caratteristiche del periodo delle feste ...

Celano, parcheggi gratuiti per festività natalizie In occasione delle festività natalizie il Comune di Celano ha deliberato con atto di Giunta Comunale la sospensione della sosta a pagamento dei parcheggi delimitati dalla striscia blu. L’ordinanza ha ...

