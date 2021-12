Sorteggio spareggi Europa League oggi in tv in chiaro? Canale, orario e streaming (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto pronto per il Sorteggio degli spareggi di Europa League 2021/2022. L’evento potrà essere seguito oggi in tv su Dazn ma anche su Sky Sport 24 e sulla piattaforma Sky Go. A Nyon alle ore 13:00 di lunedì 13 dicembre Atalanta, Lazio e Napoli avranno modo di scoprire le proprie eurorivali. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, a partire dall’inizio dell’urna alla ‘Casa del Calcio’ di Nyon. Poi un approfondimento sulle rivali. Il Sorteggio non sarà trasmesso in chiaro. SEGUI LA DIRETTA REGOLAMENTO Sorteggio SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto pronto per ildeglidi2021/2022. L’evento potrà essere seguitoin tv su Dazn ma anche su Sky Sport 24 e sulla piattaforma Sky Go. A Nyon alle ore 13:00 di lunedì 13 dicembre Atalanta, Lazio e Napoli avranno modo di scoprire le proprie eurorivali. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, a partire dall’inizio dell’urna alla ‘Casa del Calcio’ di Nyon. Poi un approfondimento sulle rivali. Ilnon sarà trasmesso in. SEGUI LA DIRETTA REGOLAMENTOSportFace.

Advertising

zazoomblog : Sorteggio spareggi playoff Europa League 2021-2022 in tv: data orario e diretta streaming - #Sorteggio #spareggi… - zazoomblog : Sorteggio spareggi Conference League 2021-2022: canale orario e streaming - #Sorteggio #spareggi #Conference - zazoomblog : Sorteggio spareggi playoff Conference League 2021-2022 in tv: data orario e diretta streaming - #Sorteggio… - infoitsport : Sorteggio spareggi Europa League 2021/2022 domani in tv: canale, orario e streaming - NCN_it : Domani il sorteggio di Europa League: #Napoli testa di serie negli spareggi #EuropaLeague #UEL -