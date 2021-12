Sorteggio ottavi Champions League, errore clamoroso (Di lunedì 13 dicembre 2021) errore clamoroso nel Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L’ex giocatore Andrej Arshavin, scelto per estrarre le palline degli accoppiamenti, dopo il Villarreal ha pescato il Manchester United come avversaria: un evidente errore, visto che le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi e per regolamento non possono affrontarsi di nuovo al primo turno dell’eliminazione diretta. I delegati Uefa sono intervenuti e hanno fantto estrarre un’altra pallina: al posto dello United è uscito il Manchester City di Pep Guardiola. Stessa città ma avversario diverso, e tutto risolto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021)neldeglidi finale di. L’ex giocatore Andrej Arshavin, scelto per estrarre le palline degli accoppiamenti, dopo il Villarreal ha pescato il Manchester United come avversaria: un evidente, visto che le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi e per regolamento non possono affrontarsi di nuovo al primo turno dell’eliminazione diretta. I delegati Uefa sono intervenuti e hanno fantto estrarre un’altra pallina: al posto dello United è uscito il Manchester City di Pep Guardiola. Stessa città ma avversario diverso, e tutto risolto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Inter : ?? | #UCL Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro ?? - forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - DiMarzio : #UCL | Alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. #Juventus e #Inter aspettano di conoscere i… - TitvsImperator2 : Ogni anno fanno un sorteggio per gli ottavi di Champions e ogni anno potete star certi che la Juve avrà il culo rot… - teamdambro : @Superpas2 @simosku É da tanti anni che non viviamo un sorteggio per gli ottavi ahah non ci ricordiamo più come ges… -