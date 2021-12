Sorteggio ottavi Champions League | errore clamoroso

(Di lunedì 13 dicembre 2021)neldeglidi finale di. L’ex giocatore Andrej Arshavin, scelto per estrarre le palline degli accoppiamenti, dopo il Villarreal ha pescato il Manchester United come avversaria: un evidente, visto che le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi e per regolamento non possono affrontarsi di nuovo al primo turno dell’eliminazione diretta. I delegati Uefa sono intervenuti e hanno fantto estrarre un’altra pallina: al posto dello United è uscito il Manchester City di Pep Guardiola. Stessa città ma avversario diverso, e tutto risolto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Inter : ?? | #UCL Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro ?? - forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - DiMarzio : #UCL | Alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. #Juventus e #Inter aspettano di conoscere i… - giuseppeJ1306 : Torna l'Inter agli ottavi dopo secoli e il sorteggio è falsato - lele_m7 : RT @seaofire: far ripetere il sorteggio dopo aver evitato le tre squadre peggiori a 10 anni dagli ultimi ottavi di Champions è la cosa più… -

Lo Sporting Lisbona per la Juve, l' Ajax per l'Inter. L'urna di Nyon sorride ai bianconeri che scansano neglidi Champions lo scoglio Psg (i francesi trovano lo United per l'ennesimo scontro tra Messi e Ronaldo), un po' meno ai nerazzurri che comunque evitano l'incrocio con le big inglesi e il Bayern ...... l'Europa League entra nel vivo con i playoff per accedere aglidi finale, turno che hanno ... e dunque parteciperanno alcome teste di serie, e l' Atalanta , "retrocessa" dalla ...(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il Napoli affronterà il Barcellona negli spareggi di Europa League che permettono l'accesso agli ottavi di finale. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. (ANSA).Confusione e polemiche intorno al sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena pochi minuti fa. I colleghi inglesi di Sky Sports News hanno chiesto chiarimenti alla UEFA ...