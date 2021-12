Sorteggio Europa League oggi: orario, programma, tv, streaming, possibili avversarie Napoli, Lazio e Atalanta (Di lunedì 13 dicembre 2021) oggi lunedì 13 dicembre si terranno i sorteggi dei Playoff di Europa League. Con il cambio di regolamento da quest’anno le otto squadre qualificatesi come seconde nei gironi della seconda competizione continentale dovranno incontrarsi con le otto squadre scese dalla Champions League, cioè quelle che non sono riuscite a superare il proprio girone, classificandosi come terze. Le vincenti di queste partite entreranno poi nel tabellone degli ottavi, dove troveranno le prima classificate dei gironi di Europa League. Le nuove regole creano quindi uno scenario molto complesso per le seconde dei gironi Europa League, categoria dove ricadono due squadre italiane, il Napoli e la Lazio. Per la squadra di Spalletti e quella di ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021)lunedì 13 dicembre si terranno i sorteggi dei Playoff di. Con il cambio di regolamento da quest’anno le otto squadre qualificatesi come seconde nei gironi della seconda competizione continentale dovranno incontrarsi con le otto squadre scese dalla Champions, cioè quelle che non sono riuscite a superare il proprio girone, classificandosi come terze. Le vincenti di queste partite entreranno poi nel tabellone degli ottavi, dove troveranno le prima classificate dei gironi di. Le nuove regole creano quindi uno scenario molto complesso per le seconde dei gironi, categoria dove ricadono due squadre italiane, ile la. Per la squadra di Spalletti e quella di ...

