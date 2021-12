Sorteggio Europa League | l’avversaria del Napoli LIVE

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la pesante sconfitta interna contro l’Empoli, l’urna di Nyon consegnerà alnegli spareggi per accedere agli ottavi di finale di. Le squadre arrivate seconde nei gironi diaffronteranno le terze dei gironi di Champions, giocando la partita di ritorno in casa. Le partite d’andata si giocheranno il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24. Per gli azzurri una tra Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Porto, Siviglia, Sheriff e Zenit di San Pietroburgo. Interessate alanche Atalanta e Lazio. L'articolo ilsta.

La squadra di Ten Hag è una macchina da gol: ne ha già segnati 20 in, subendone solo 5. E ... Sporting Lisbona - Juventus 7: Chelsea - Lille 8: Psg - Manchester United L'errore nel- C'...Oggi a Nyon si è svolto l'attesodegli Ottavi di Champions League. Per la Serie A sono rimaste solo Inter e Juventus come partecipanti alla competizione. L'Atalanta è scesa inLeague,...Europa League, il 13 dicembre il sorteggio dei playoff per gli Ottavi di Finale della competizione. Le seconde dei gironi affrontano le terze di Champions League. Chiusa la fase a gironi, l’Europa ...AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Si parte! Pedro Pinto ricorda tutte le informazioni relative ai sorteggi dei playoff di Europa League. Poi viene mandato in onda un video che riavvolge il nastro sul cammino ...