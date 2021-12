Sorteggio Europa League, Barcellona, Porto, Olympiacos: ecco cosa c’è da sapere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sorteggio complicato nei playoff di Europa League per le italiane rimasta in corsa: Atalanta, Lazio e Napoli La Dea ha pescato i greci dell’Olympiacos, la Lazio se la vedrà con il Porto mentre al Napoli è toccato il Barcellona L’Urna di Nyon non è stata particolarmente fortunata per la tre squadre italiane rimaste in lizza nell’edizione 2021-2022 dell’Europa League. ecco come è andata e tutto quello che c’è da sapere sulle nostre avversarie. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Dal 2021 parte la Europa Conference League una nuova competizione Uefa L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, eliminata dalla Champions League e quindi retrocessa nella ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021)complicato nei playoff diper le italiane rimasta in corsa: Atalanta, Lazio e Napoli La Dea ha pescato i greci dell’, la Lazio se la vedrà con ilmentre al Napoli è toccato ilL’Urna di Nyon non è stata particolarmente fortunata per la tre squadre italiane rimaste in lizza nell’edizione 2021-2022 dell’come è andata e tutto quello che c’è dasulle nostre avversarie. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Dal 2021 parte laConferenceuna nuova competizione Uefa L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, eliminata dalla Championse quindi retrocessa nella ...

Advertising

SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - FcInterNewsit : ?? E' stato un viaggio EMOZIONANTE che ci ha riportato tra 16 più forti d'Europa dopo 11 anni. Ora aspettiamo di con… - 8cycling : RT @LaDialettica: Ceferin: 'Sorteggio impazzito per colpa della Superlega. Punire i responsabili. Coprifuoco alle 18 in tutta Europa' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sorteggio Europa League: Barcellona-Napoli, Porto-Lazio e Atalanta-Olympiacos #UELdraw - discoradioIT : RT @sportmediaset: #EuropaLeague, il sorteggio dei playoff: Porto-Lazio, Barcellona-Napoli e Atalanta-Olympiakos. #SportMediaset https://t… -