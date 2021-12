Sorteggio E.League, Napoli-Barca, Lazio-Porto e Atalanta-Olympiacos (Di lunedì 13 dicembre 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Napoli-Barcellona, Lazio-Porto e Atalanta-Olympiacos. Questi gli accoppiamenti delle italiane per gli spareggi della fase a eliminazione diretta di Europa League che mettono di fronte le otto seconde classificate della fase a gironi della stessa Europa League (teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions (non teste di serie). Le partite di andata si disputano il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, mentre le squadre sconfitte verranno eliminate. Questo il quadro completo: Siviglia (Esp) – Dinamo Zagabria (Cro)Atalanta (ITA) – ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) –-Barcellona,. Questi gli accoppiamenti delle italiane per gli spareggi della fase a eliminazione diretta di Europache mettono di fronte le otto seconde classificate della fase a gironi della stessa Europa(teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions (non teste di serie). Le partite di andata si disputano il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europaagli ottavi di finale, mentre le squadre sconfitte verranno eliminate. Questo il quadro completo: Siviglia (Esp) – Dinamo Zagabria (Cro)(ITA) – ...

Advertising

Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - Eurosport_IT : 'A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posso… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE Il sorteggio sarà ripetuto interamente alle 15 La decisione ufficiale da parte dell'UEFA… - Francesco4192 : RT @ncorrasco: Oggi abbiamo toccato una nuova vetta di interismo: passare da Ajax a Liverpool nel giro di due ore in un sorteggio Champions… - capuanogio : ?? Il sorteggio delle beffe per l'#Inter e (in misura minore) per la #Juventus -