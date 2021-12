Sorteggio Champions | nuovi ottavi | Inter - Liverpool e Villarreal - Juve Perché si è ripetuto

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon , 13 dicembre 2021 - Isorteggi per glidiLeague , ripetuti dopo il clamoroso annullamento per un errore tecnico , non sono fortunati come i primi per le italiane: la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Champions

...30 Inter - Torino 18:30 Roma - Sampdoria 20:45 Empoli - Milan 20:45 Napoli - Spezia Leggi anche, i possibili incroci: la Juve rischia l'Atletico, l'Inter un'inglese...Ildei due gironi da 3 squadre non è stato benevolo con le Campionesse d'Italia e d'...alle altre corazzate del campionato turco ed a spaventare tutte le pretendenti sia allaLeague ...Liverpool, 13 dic. - "Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta... e ora succederà due volte in 3 mesi, per me è una bella notizia.Caos a Nyon durante il sorteggio di Champions League per gli ottavi di finale: per un errore del software che indica quali palline inserire ...