Sorteggio Champions League

(Di lunedì 13 dicembre 2021)a Nyon, in Svizzera. Dalle urne sono emerse le avversarie di Juventus e Inter per gli ottavi di finale. I nerazzurri sfideranno l’Ajax, i bianconeri lo Sporting Lisbona. L’andata si giocherà il 15/16/22/23 febbraio. Il ritorno l’8/9/15/16 marzo. Fra le altre sfide stellari spicca quella fra Psg e Manchester United, cioè Messi

Advertising

juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - Inter : ?? | #UCL Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro ?? - UEFAcom_it : A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posson… - InterClubIndia : RT @GuarroPas: Alla fine sarà la sfida del bel calcio: agli ottavi di Champions, l’#Inter pesca l’#Ajax. Sorteggio affascinante. - evdamon : Scusate ma perché va ripetuto il sorteggio champions? -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Champions

Leggi anche >League, ilsarà ripetuto Dopo il ricorso dell'Atletico Madrid, la Uefa ha annunciato che ilsarà ripetuto alle 15. Bizzarra la motivazione dell'Uefa, che ...IldellaLeague si rifarà lo ha reso noto la UEFA con un comunicato ufficiale: i dettagli La UEFA ha comunicato ufficialmente che ildellaLeague verrà rifatto ...Il sorteggio di Champions si dovrà ripetere dopo le polemiche sull'estrazione delle palline dalle urne di Arshavin. L'errore che ha coinvolto la pallina del Manchester Utd avrebbe di fatto innescato ...Il sorteggio, ricordiamo, era stato benevolo per le due italiane ... a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.