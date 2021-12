Sorteggio Champions: la Juventus becca il Villarreal (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cari amici juventini. La nostra Juventus si becca il Villarreal, dopo il secondo Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Home La giornata di oggi non sarà passata inaspettata, soltanto per l’avversaria della Juventus agli ottavi di Uefa Champions League. Infatti, c’è stato un vero e proprio colpo di scena: il Sorteggio di questa mattina è stato annullato. Come ben saprete, la nostra amata squadra aveva preso lo Sporting Lisbona. Alla seconda tornata, la Juventus ha invece preso il Villarreal. La squadra spagnola ha eliminato l’Atalanta nella fase a gironi. Ecco, tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League scaturiti dalle urne: 15 febbraio e 9 ... Leggi su baronijuventino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cari amici juventini. La nostrasiil, dopo il secondodegli ottavi di finale diLeague. Home La giornata di oggi non sarà passata inaspettata, soltanto per l’avversaria dellaagli ottavi di UefaLeague. Infatti, c’è stato un vero e proprio colpo di scena: ildi questa mattina è stato annullato. Come ben saprete, la nostra amata squadra aveva preso lo Sporting Lisbona. Alla seconda tornata, laha invece preso il. La squadra spagnola ha eliminato l’Atalanta nella fase a gironi. Ecco, tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale diLeague scaturiti dalle urne: 15 febbraio e 9 ...

Advertising

DAZN_IT : Come si reagisce alla notizia di un ostico sorteggio di Champions League? Con la classe di Stefan de Vrij. Culture… - BriscolaIn5 : Champions, sorteggio: Tavolo A con Giuseppe e Giancarlo, il campione in carica nel Tavolo B! Sorteggiati stasera i… - BriscolaIn5 : Quasi tutto pronto per il Sorteggio di Champions League NBL 2021! #frontpage_app - JuventusUn : #Moratti shock, attacco clamoroso contro la #Juventus: sentite cos'ha detto! LE PAROLE?… - 4Harrier : Inter-Torino: la storia dei 'Mazzola'. Visto il sorteggio di Champions, direi che è ora di riportare in auge un an… -