Sorteggi Europa League: sfide interessanti per le Italiane (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi 13 Dicembre 2021 si sono svolti i Sorteggi di Europa League e di Conference League oltre che di Champions League. Per gli ultimi i Sorteggi sono stati molto difficili visti che sono stati ripetuti due volte mentre per i primi non ci sono stati problemi. Per le tre squadre Italiane che sono in corsa in Europa ci saranno delle gare elettrizzanti da disputare al massimo delle loro possibilità. Sorteggi Europa League: il calendario completo Siviglia-Dinamo Zagabria Atalanta-Olympiacos Lipsia-Real Sociedad Barcellona-Napoli Zenit San ...

