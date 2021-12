Sorteggi Europa League, i sedicesimi: tutti gli accoppiamenti, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio. (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo la Champions League, è arrivato il momento anche dei Sorteggi di Europa League. Sono tre le squadre italiane impegnate ed in grado di raggiungere importanti traguardi: l’Atalanta, reduce dall’eliminazione in Champions League, poi Lazio e Napoli. Sorteggio sfortunato per le italiane: Atalanta-Olympiacos, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio. Tra le teste di serie le squadre più pericolose sono Betis e Real Sociedad, poi sullo stesso livello Rangers, Olympiacos, Braga e Dinamo Zagabria. Nelle non teste di serie figurano squadre fortissime e pericolose. Su tutte sicuramente Barcellona e Borussia Dortmund, poi c’è il Siviglia che rappresenta ormai una sicurezza per ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo la Champions, è arrivato il momento anche deidi. Sono tre le squadre italiane impegnate ed in grado di raggiungere importanti traguardi: l’Atalanta, reduce dall’eliminazione in Champions, poio sfortunato per le italiane: Atalanta-Olympiacos,. Tra le teste di serie le squadre più pericolose sono Betis e Real Sociedad, poi sullo stesso livello Rangers, Olympiacos, Braga e Dinamo Zagabria. Nelle non teste di serie figurano squadre fortissime e pericolose. Su tutte sicuramentee Borussia Dortmund, poi c’è il Siviglia che rappresenta ormai una sicurezza per ...

Advertising

SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - newromantici : RT @pepromano: Ci fosse stata la Germania Nazionalsocialista ai sorteggi di Europa League, state pur certi che l’avremmo pescata noi. - Cleme12Riccardo : Questi i sorteggi per gli ottavi Europa League. Male per le italiane. - Arcticnian : In un mese il napoli é riuscito a scendere dal 1 al 4 posto e praticamente ad uscire dall'europa league incredibile… - enbusy : Nella vita non si può mai dire niente con certezza,tranne i sorteggi del Napoli in Europa che sono scontati.. -