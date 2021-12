Sorteggi Europa league: Barcellona-Napoli, Porto-Lazio e Atalanta-Olympiakos (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi negli ottavi. La finale è in programma il 18 maggio Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi negli ottavi. La finale è in programma il 18 maggio

Advertising

SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - RaiNews : Gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di #EuropaLeague che mettono di fronte le otto… - lillocaputs : Essù è irrispettoso fare i sorteggi di Champions dopo quelli di Europa League e di quell’altra coppa lì, ripetiamo… - Mestanaccount1 : Non importa gli astri, come sono allineati i pianeti, le condizioni climatiche e gli eventi naturali, da quando il… - laziopress : EUROPA LEAGUE | Sorteggi Play-Off: ecco l’avversaria della Lazio -