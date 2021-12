Sorteggi Europa League 2021/22: decisa l’avversaria dell’Atalanta ai playoff (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Atalanta affronterà l’Olympiacos ai playoff dell’Europa League 2021/22. È questo il verdetto del Sorteggio avvenuto oggi a Nyon, in Svizzera. I nerazzurri di Giampiero Gasperini giocheranno in casa la gara di ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Atalanta affronterà l’Olympiacos aidell’/22. È questo il verdetto delo avvenuto oggi a Nyon, in Svizzera. I nerazzurri di Giampiero Gasperini giocheranno in casa la gara di ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

