Sorteggi di Europa League: l’Atalanta pesca l’Olympiacos, Barcellona e Porto per Napoli e Lazio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sono svolti a partire dalle 13.00 a Nyon i Sorteggi per i playoff di Europa League. Tre le italiane presenti nell’urna: Lazio, Napoli e Atalanta. Biancocelesti e partenopei nel gruppo delle teste di serie insieme alle altre seconde classificate degli otto gironi. Bergamaschi invece nel raggruppamento delle squadre non teste di serie insieme alle altre terze classificate dei gironi di Champions League. L’andata si giocherà il 17 Febbraio in casa delle squadre provenienti dalla Champions, il ritorno il 24 Febbraio in casa delle teste di serie. Chi passa il turno affronterà (prima in casa propria e poi in trasferta) le otto squadre vincitrici dei gironi di Europa League e già qualificate per gli ottavi di finale: Bayer Leverkusen, Eintracht ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sono svolti a partire dalle 13.00 a Nyon iper i playoff di. Tre le italiane presenti nell’urna:e Atalanta. Biancocelesti e partenopei nel gruppo delle teste di serie insieme alle altre seconde classificate degli otto gironi. Bergamaschi invece nel raggruppamento delle squadre non teste di serie insieme alle altre terze classificate dei gironi di Champions. L’andata si giocherà il 17 Febbraio in casa delle squadre provenienti dalla Champions, il ritorno il 24 Febbraio in casa delle teste di serie. Chi passa il turno affronterà (prima in casa propria e poi in trasferta) le otto squadre vincitrici dei gironi die già qualificate per gli ottavi di finale: Bayer Leverkusen, Eintracht ...

