Sorteggi Champions ottavi: quando sono, gli orari, dove vederli in tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon , 13 dicembre 2021 - Juventus e Inter si apprestano a conoscere i rispettivi avversari agli ottavi di finale di Champions League . Sale la tensione per il Sorteggio di Nyon, che decreterà gli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon , 13 dicembre 2021 - Juventus e Inter si apprestano a conoscere i rispettivi avversari aglidi finale diLeague . Sale la tensione per ilo di Nyon, che decreterà gli ...

Advertising

forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - infoitsport : Champions, Europa e Conference League: oggi dalle 12 i sorteggi. Sei italiane in corsa - infoitsport : Sorteggi Champions League LIVE: la Juve attende l'avversaria agli ottavi - infoitsport : Sorteggi Champions ottavi: quando sono, gli orari, dove vederli in tv -