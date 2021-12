Sorteggi Champions, Marelli ironizza: «Il VAR ha funzionato» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche Luca Marelli ironizza sui social per l’errore del Sorteggio Champions League dell’UEFA: il suo Tweet L’ex arbitro Luca Marelli commenta così su Twitter l’errore da parte dell’Uefa nei Sorteggi della Champions League. Il suo Tweet: Chiaro ed evidente errore, il #VAR ha funzionato perfettamente.#UCLdraw #ChampionsLeague — Luca Marelli (@LucaMarelli72) December 13, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche Lucasui social per l’errore delLeague dell’UEFA: il suo Tweet L’ex arbitro Lucacommenta così su Twitter l’errore da parte dell’Uefa neidellaLeague. Il suo Tweet: Chiaro ed evidente errore, il #VAR haperfettamente.#UCLdraw #League — Luca(@Luca72) December 13, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

