Sorteggi Champions League: le avversarie di Inter e Juventus agli ottavi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alle 12:00 di oggi si sono tenuti a Nyon i Sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Urna non proibitiva, ma insidiosa, per le squadre italiane rimaste in corsa: la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. In particolare i bianconeri affronteranno i portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre i nerazzurri se la vedranno con gli olandesi dell’Ajax. Le due compagini, poi, sono reduci dal passaggio del turno nello stesso girone, rispettivamente come seconda e come prima. Nel doppio confronto, ad avere la meglio sono stati i lancieri di Amsterdam, capaci di fare 18 punti su 18 disponibili. In particolare a Lisbona si sono imposti con un pesante 1-5, mentre nella capitale olandese hanno inflitto agli avversari un altrettanto imponente 4-2. ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alle 12:00 di oggi si sono tenuti a Nyon iper glidi finale di. Urna non proibitiva, ma insidiosa, per le squadre italiane rimaste in corsa: ladi Massimiliano Allegri e l’di Simone Inzaghi. In particolare i bianconeri affronteranno i portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre i nerazzurri se la vedranno con gli olandesi dell’Ajax. Le due compagini, poi, sono reduci dal passaggio del turno nello stesso girone, rispettivamente come seconda e come prima. Nel doppio confronto, ad avere la meglio sono stati i lancieri di Amsterdam, capaci di fare 18 punti su 18 disponibili. In particolare a Lisbona si sono imposti con un pesante 1-5, mentre nella capitale olandese hanno inflittoavversari un altrettanto imponente 4-2. ...

Advertising

forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - forumJuventus : GdS: 'Champions League, oggi da Nyon i sorteggi. La Juventus testa di serie, rischia di pescare il PSG. Orario e do… - DiegoMassa_ : 12:30 sorteggi Champions 14:00 si devono ripetere Tutto OK mi dicono dalla regia. Se #Inter e #Juve si beccano l… - Silvia_Mio86 : RT @Julio_Arnes: Ho appena speso 1.500€ per il trasporto, biglietto e soggiorno a Lisbona a causa della vostra scarsa diligenza ed imperizi… -