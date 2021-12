Sorteggi Champions League: gli accoppiamenti di Inter e Juventus (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono andati in scena i Sorteggi di Champions League che hanno visto come protagoniste, per il calcio italiano, Juventus ed Inter. I bianconeri si sono qualificati come primi nel proprio raggruppamento arrivando davanti al Chelsea campione in carica, mentre i nerazzurri si sono piazzati al secondo posto dietro al Real Madrid. Ne consegue, ovviamente, che i piemontesi hanno pescato una seconda classificata, mentre i lombardi una delle vincitrici. Massimiliano Allegri troverà agli ottavi contro lo Sporting Lisbona , mentre Simone Inzaghi dovrà vedersela contro l’Ajax che ha vinto tutte le partite del proprio girone e lo scorso anno è arrivata ai quarti di finale dell’Europa League alzando bandiera bianca contro la Roma. Ecco tutto il quadro completo dei Sorteggi andati in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono andati in scena idiche hanno visto come protagoniste, per il calcio italiano,ed. I bianconeri si sono qualificati come primi nel proprio raggruppamento arrivando davanti al Chelsea campione in carica, mentre i nerazzurri si sono piazzati al secondo posto dietro al Real Madrid. Ne consegue, ovviamente, che i piemontesi hanno pescato una seconda classificata, mentre i lombardi una delle vincitrici. Massimiliano Allegri troverà agli ottavi contro lo Sporting Lisbona , mentre Simone Inzaghi dovrà vedersela contro l’Ajax che ha vinto tutte le partite del proprio girone e lo scorso anno è arrivata ai quarti di finale dell’Europaalzando bandiera bianca contro la Roma. Ecco tutto il quadro completo deiandati in ...

Advertising

forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO ?? LIVE ??… - SamSammy1985 : Vorrei solo dire che l @AFCAjax ha subito solo 4 gol in 16 giornate….ma sicuramente poteva andarci molto peggio!!???? #sorteggi #Champions - cicoria_e : @juventusfc @Sporting_CP mi verrebbe da dire colpo di culo ma pensando ai preceneti tipo #aiax e #lione mi tavvio… -