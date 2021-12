Sorteggi Champions League 2021/22: decisa l’avversaria della Juventus agli ottavi (Di lunedì 13 dicembre 2021) di finale della competizione La Juventus affronterà lo Sporting Clube de Portugal agli ottavi di finale della Champions League 2021/22. È questo il verdetto del Sorteggio avvenuto oggi a Nyon, in Svizzera. I bianconeri di Massimiliano Allegri giocheranno in casa, all’Allianz Stadium, la gara di ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) di finalecompetizione Laaffronterà lo Sporting Clube de Portugaldi finale/22. È questo il verdetto delo avvenuto oggi a Nyon, in Svizzera. I bianconeri di Massimiliano Allegri giocheranno in casa, all’Allianz Stadium, la gara di ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

